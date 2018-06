Boko Haram ataca maior cidade do nordeste da Nigéria Extremistas islâmicos do Boko Haram atacaram Maiduguri, a maior cidade no nordeste da Nigéria, a partir de quatro frentes durante a noite, disseram testemunhas. As forças do Chade libertaram na quinta-feira Malumfatori, uma cidade na fronteira com a Nigéria que estava sob o domínio do grupo há meses. Maiduguri é berço do movimento extremista.