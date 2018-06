Boko Haram confirma sequestro de meninas na Nigéria e ameaça vendê-las

"Eu sequestrei as suas meninas. Vou vendê-las no mercado, por Deus", disse no vídeo Abubakar Shekau, líder do Boko Haram, segundo a AFP, que costuma ser o primeiro órgão da mídia a receber os vídeos de Shekau. Não foram dados mais detalhes.

Em 14 de abril, militantes islâmicos invadiram um colégio feminino em Chibok, no Estado de Borno, e colocaram centenas de adolescentes em caminhões, seguindo então em direção a uma área remota na fronteira com Camarões.

Os nigerianos estão acostumados a notícias sobre a violência dos militantes islâmicos no norte do país, mas o caso de Chibok chocou a população do país, o mais populoso da África.

O nome Boko Haram significa "a educação ocidental é pecaminosa", no idioma hausa, e sua atuação é vista como a principal ameaça à segurança da Nigéria, importante país produtor de petróleo.

(Reportagem de Tim Cocks)