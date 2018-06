Boko Haram faz novos ataques no norte de Camarões

Segundo ele, os ataques aconteceram na manhã deste domingo perto de Mokolo, no norte do país. Os militantes saquearam e queimaram as cidades da região. O ministro disse que ainda não foi possível entrar em contato com as autoridades e militares locais para saber o número de vítimas.

Os recentes ataques do Boko Haram em Camarões ocorreram três dias depois do presidente do Chade, Paul Biya, dizer que seu país iria enviar "um importante contingente" para apoiar o exército camaronês na ofensiva contra o grupo.

Com base na Nigéria, o Boko Haram tem recrutado combatentes em Camarões, Chade e Níger. Recentemente, o grupo publicou um vídeo ameaçando Biya. Fonte: Dow Jones Newswires.