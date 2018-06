Boko Haram realiza novos ataques durante eleições na Nigéria Tropas do grupo extremista islâmico Boko Haram realizam novos ataques na cidade de Bauchi, no nordeste da Nigéria, segundo residentes. O exército do país teria entrado em confronto com os rebeldes e jatos militares foram enviados ao local. Os ataques acontecem durante a eleição presidencial no país. O pleito estava programado para encerrar ontem, mas foi estendido em virtude de problemas técnicos com a identificação biométrica dos eleitores e de episódios de violência em algumas regiões do país.