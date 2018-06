Boko Haram sequestra mais oito meninas na Nigéria, dizem policiais

Nigerianos fazem protesto contra sequestro de meninas - Foto: AP

AMIDUGURI, NIGÉRIA - O Boko Haram sequestrou mais oito meninas, com idades entre 12 e 15 anos, de um vilarejo perto de um reduto do grupo terrorista no nordeste da Nigéria, disseram policiais e moradores nesta terça-feira, 6.

"Eram vários e todos carregavam armas. Eles vieram em dois carros pintados com as cores do Exército e começaram a atirar", disse a moradora de Warabe, onde ocorreu o ataque, Lazarus Musa.

Uma fonte policial que não quis se identificar afirmou que as meninas foram levadas em caminhões, com itens saqueados.

Na segunda-feira 5, o grupo terrorista declarou ser o responsável pelo sequestro de 276 alunas de uma escola no vilarejo de Cibok, em 14 de abril. O líder do grupo, Abubakar Shekau, disse que iria vender as meninas para casamento com líderes tribais no Chade e em Camarões./ REUTERS