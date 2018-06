Boletim oficial aponta liderança de islâmico e ex-premiê O primeiro resultado parcial divulgado ontem pela justiça eleitoral egípcia confirmou a tendência apontada pelas apurações paralelas, que puseram o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohammed Mursi, e o ex-primeiro-ministro Ahmed Shafik no segundo turno das eleições presidenciais. O primeiro turno de quarta e quinta-feira, assim, coloca frente a frente representantes das duas principais forças políticas do país há décadas: o Islã radical e as Forças Armadas laicas.