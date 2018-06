Bolívia aprova lei de indulto A Assembleia Nacional da Bolívia aprovou no fim da noite de ontem uma lei de indulto por meio da qual poderão ser soltos cerca de 1.600 detentos, ou 12% da população carcerária do país. A informação foi confirmada neste domingo por Ramiro Llanos, máxima autoridade do sistema penitenciário boliviano.