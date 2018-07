Bolívia aprova lei de preservação dos botos

O mamífero vive em quatro rios amazônicos. É sociável e muito parecido com seus parentes dos mares. Ele pode chegar a até 2,5 metros de comprimento e sua cor varia de cinza claro até rosa.

A caça, pesca, corte de árvores nas margens dos rios, erosão, contaminação por elementos químicos e o ruído de barcos reduziram a população da espécie para níveis críticos, afirmam especialistas. Morales promulgou a lei nas proximidades do rio Ibare, lar desses animais. As informações são da Associated Press.