Bolívia busca ajuda da Rússia na luta antidroga O vice-ministro de Defesa Social da Bolívia, Felipe Cáceres, que comanda no governo de Evo Morales o combate ao narcotráfico, afirmou ontem em uma rádio do país que o "czar" antidrogas da Rússia, Viktor Ivanov, visitará La Paz no próximo mês para firmar acordos para coibir a produção e o contrabando de entorpecentes no país sul-americano.