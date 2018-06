Bolívia declara estado de emergência por chuvas

Hoje, o governador da região amazônica de Beni, Carmelo Lenz, disse à rádio Erbol que as chuvas do fim de semana deixaram nove mortos e um desaparecido no Estado. Os mortos são quatro soldados e cinco membros de uma mesma família.

O estado de emergência foi decretado pelo vice-presidente Álvaro García Linera. Com isso, o governo agiliza os mecanismos de socorro a pelo menos 21 famílias desabrigadas pelos desastres naturais das últimas semanas. Fonte: Associated Press.