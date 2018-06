Bolívia manda prender general que capturou Che A Justiça da Bolívia mandou prender ontem o general da reserva Gary Prado Salmón. Ele é acusado de envolvimento com um suposto complô para matar o presidente Evo Morales, em 2009. Prado ficou conhecido por ter capturado em 1967 o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana morto em operação conjunta do Exército boliviana com a CIA.