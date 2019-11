Bolívia tem atos de violência após renúncia de Evo Morales

LA PAZ - A noite de domingo, 10, foi de mais caos nas ruas de La Paz, capital da Bolívia, após a renúncia de Evo Morales. Ônibus foram incendiados e casas de líderes civis foram atacadas. Quase à meia-noite, soldados do Exército saíram às ruas para patrulhar.

O serviço de transportes municipais de La Paz denunciou no Twitter que manifestantes "entraram em nossas instalações e estão queimando os ônibus". Segundo a imprensa boliviana, 15 veículos que estavam no pátio de manutenção foram incendiados.

O líder de um grupo de cidadãos (Conade), Waldo Albarracín, que incentivou o pedido de demissão do presidente, denunciou que "uma multidão de masistas" (membros do MAS, partido de Morales) havia queimado e destruído sua casa.

Albarracín, que também é reitor da Universidade Estadual de La Paz, postou um vídeo de sua residência em chamas em sua conta no Twitter. "Não posso falar agora, mas é verdade", disse o apresentador de televisão da Universidade, Casimira Lema, quando o portal Urgente.bo perguntou por telefone se sua casa havia sido atacada e queimada.

A residência do ex-ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana, também foi revistada por estranhos que roubaram toda a sua documentação, disse ele por telefone à televisão. Dezenas de pessoas também semearam terror entre os moradores do rico bairro de Achumani, no sul de La Paz.

A sede da embaixada da Venezuela na Bolívia foi tomada neste domingo por "encapuzados", depois da demissão do presidente Evo Morales pressionado por militares e policiais, informou a chefe da missão, Crisbeylee González.

"Com dinamite, encapuzados com escudos tomaram a embaixada da Venezuela na Bolívia. Estamos bem e seguros, mas querem nos massacrar. Nos ajudem a denunciar essa barbárie", disse a diplomata à agência estatal ABI.

Em El Alto, onde está localizado o aeroporto que serve La Paz, um grupo de pessoas saqueou uma fábrica de aves, acreditando que ela pertencia ao líder dos protestos contra Morales, o empresário e advogado Luis Fernando Camacho. Dias antes, a empresa já havia negado que o líder de Santa Cruz tivesse ações na empresa. / AFP