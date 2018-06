Bolsa de NY fecha perto da estabilidade As Bolsas dos EUA fecharam com os principais índices muito próximos dos níveis da sexta-feira, o Dow Jones e o Nasdaq em leve alta e o S&P-500 em leve baixa. O mercado fez uma pausa depois dos ganhos fortes da semana passada. O volume de negócios foi relativamente reduzido, com muitos investidores evitando fazer grandes apostas antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, na quarta-feira, e da divulgação do PIB dos EUA no terceiro trimestre, na quinta.