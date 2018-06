Bolsa de Tóquio estuda criação de mercado noturno A Bolsa de Valores de Tóquio está considerando a criação de um mercado noturno, já em 2015, para permitir o comércio local de ações durante as últimas horas do dia, possivelmente entre 19h e 23h30, de acordo com reportagem deste sábado do jornal The Nikkei.