Bolsa de Tóquio fecha em alta após decisão do BoJ

O índice Nikkei terminou em alta de 61,54 pontos (0,30%), aos 20.264,41 pontos, renovando os maiores níveis em 15 anos. Na semana, o ganho acumulado foi de 2,69%, o segundo melhor desempenho semanal em 2015.

"A mensagem principal do BoJ hoje foi a de que a economia está nos trilhos, o que diminui a possibilidade de uma nova rodada de estímulo", disse Norihiro Fujito, estrategista da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Para Fujito, as pressões deflacionárias no país também estão diminuindo, ao mesmo tempo em que o preço do petróleo volta a subir. Isso deve exigir menos por parte do banco central.

No noticiário corporativo, os destaques positivos ficaram para as ações do Softbank, que subiram 1,90%, e da Fast Retailing, que avançaram 0,40%.

Ja as ações da Canon recuaram 1,74% após o Deutsche Bank revisar sua recomendação de "neutra" para "compra", enquanto os papeis da Seibu Holdings caíram 11,42% depois que o jornal Nikkei publicou matéria dizendo que o fundo Cerberus Capital Management vendeu parte de sua participação na empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.