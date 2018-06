Bolsa de Tóquio fecha em alta com balanços positivos e à espera do payroll A bolsa de Tóquio fechou em alta nesta sexta-feira, 8, influenciada pela divulgação de bons balanços trimestrais das empresas japonesas e na expectativa pelo relatório de emprego nos Estados Unidos. O índice Nikkei avançou 87,20 pontos (0,45%), aos 19.379,19 pontos, terminando a curta semana com queda acumulada de 0,8%.