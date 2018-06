Bolsa de Tóquio fecha em alta de 0,50%

O índice Nikkei subiu 0,50%, aos 15.069,48 pontos. A sessão de hoje, por sua vez, registrou um baixo volume de negócios, com 1,8 bilhão de ações comercializadas - abaixo do registro mínimo de 2 bilhões.

"Alguns investidores pensaram que o primeiro-ministro Abe poderia fazer um discurso no começo desta semana sobre política econômica, mas como a previsão não se confirmou isso desacelerou as operações", disse o diretor de uma corretora europeia.

Segundo analistas, os investidores japoneses mostraram mais confiança de comprar ações na sessão de hoje devido à situação do mercado norte-americano. Ontem, o Dow Jones fechou em uma nova máxima histórica - a 10ª do ano - e ajudou a diminuir a volatilidade dos mercados de Nova York, o que, automaticamente, deu mais segurança ao mercado asiático.

No mercado corporativo, o destaque de hoje foi as ações do SoftBank, que subiram 0,8, e do KDDI, que tiveram ganhos de 1,4%. Os papéis da Seven & i Holdings terminaram com alta de 0,9% após um relatório do Nikkei afirmar que o lucro operacional da varejista para o período março-maio cresceu 5%, para 77 bilhões de ienes, o que diminui o pessimismo sobre os gastos dos consumidores desde o aumento do imposto sobre vendas, em vigor desde o dia 1º de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.