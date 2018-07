Bolsa do Egito despenca 9% com incertezas políticas O índice EGX-30 da Bolsa Egípcia, que compreende Cairo e Alexandria, tinha perdas acentuadas neste domingo, após o aprofundamento dos protestos que levaram levando milhares de pessoas às ruas no sábado. As manifestações são contra novos poderes que o presidente Mohammed Morsi quer conferir a ele mesmo.