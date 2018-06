Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em queda após sessão volátil na China Os mercados asiáticos tiveram uma sessão bastante agitada nesta quinta-feira, com os índices chineses registrando perdas intraday que estiveram entre as maiores do ano. No entanto, perto do fim do pregão houve uma rápida recuperação e algumas bolsas ainda conseguiram terminar levemente no positivo. A turbulência também atingiu o mercado de bônus, em meio a incertezas regulatórias e especulações sobre possíveis bolhas.