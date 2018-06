Bolsas da Europa fecham em direções mistas

As bolsas da Europa fecharam em direções divergentes nesta quarta-feira, em um pregão reduzido e com volume bastante baixo, em função da véspera do Natal. Em Frankfurt e Milão os mercados não funcionaram. O índice pan-europeu Stoxx 600 perdeu 0,13%, aos 343,60 pontos. Ontem, os principais índices acionários do continente haviam avançado, após os dados melhores do que o esperado sobre o PIB dos EUA no terceiro trimestre. Hoje, as pressões sobre os preços do petróleo continuaram impedindo ganhos mais acentuados.

Em Londres, o FTSE subiu 0,18%, fechando aos 6.609,93 pontos. "O rali do Papai Noel funcionou e os mercados parecem muito melhores agora do que há uma semana", comenta Chris Beauchamp, analista do IG. A companhia de equipamentos ortopédicos Smith&Nephew subiu 7,7%, após relatos de que poderia ser alvo de uma oferta de compra pela Stryker. Os mercados do Reino Unido só voltarão a funcionar na próxima segunda-feira.

Em Paris, o índice CAC 40 perdeu 0,44%, terminando aos 4.295,85 pontos. Hoje, o governo francês anunciou que o número de desempregados no país atingiu um novo recorde em novembro, com alta de 0,8% sobre novembro, para um total de 3,49 milhões de pessoas. Lafarge subiu 0,79%, após a informação de que ela e a Holcim terão a mesma representação no comitê executivo da unidade que resultará da fusão das duas companhias.

Na Bolsa de Madri, o IBEX 35 encerrou o pregão com alta de 0,04%, aos 10.481,80 pontos, enquanto em Lisboa o PSI 20 recuou 0,76%, para 4.921,26 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.