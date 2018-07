Bolsas de Brics querem sistema integrado em 2012 Rio, 12 - Presidentes de seis bolsas de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, os chamados "Brics", anunciaram hoje uma aliança para cruzar seus sistemas de contratos de valores mobiliários. A previsão é de que o sistema seja iniciado no primeiro semestre de 2012, com a primeira fase incluindo contratos futuros e de opções, com derivativos.