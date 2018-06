Bolsas de NY fecham em leve alta com melhora do mercado de trabalho nos EUA

As bolsas americanas avançaram levemente nesta quarta-feira, véspera de Natal, acumulando cinco sessões consecutivas de ganhos que levaram os principais indicadores acionários de Nova York a níveis recordes. Os dados de auxílio-desemprego, que mostram um mercado de trabalho fortalecido neste fim de ano, ajudaram a sustentar os negócios.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,03%, aos 18.030,27 pontos, acompanhado pelo índice Nasdaq, que avançou 0,17%, para 4.773,47 pontos. O S&P 500 ficou estável (-0,01%) aos 2.081,88 pontos.

Neste pregão, os ganhos foram puxados pelos setores de saúde e serviços públicos, enquanto uma nova rodada de queda nos preços do petróleo derrubaram as ações de energia.

O governo americano informou nesta manhã que o número de trabalhadores no país que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 9 mil na semana encerrada em 20 de dezembro, para 280 mil. O resultado veio melhor que a previsões dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam um total de 290 mil solicitações. Fonte: Dow Jones Newswires.