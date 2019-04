Bolsonaro condena ataques no Sri Lanka: 'Extremismo deixa rastros de morte e dor'

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, publicou neste domingo, 21, em sua conta no Twitter, uma mensagem na qual condena os ataques em igrejas e hotéis que deixaram centenas de mortos e feridos no Sri Lanka na manhã deste domingo, 21.

"Mesmo neste dia sagrado, o extremismo deixa rastros de morte e dor. Em nome dos brasileiros, condeno os ataques que deixaram centenas de vítimas no Sri Lanka, inclusive em igrejas, onde se celebrava a Ressurreição de Cristo. Que Deus possa confortar os que agora sofrem!", escreveu o presidente.

O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, também se pronunciou sobre os atentados. O ministro aproveitou o domingo de Páscoa para pedir uma reação contra "a perseguição aos cristãos".

"neste domingo de Páscoa, no Sri Lanka, mais de 200 cristãos pagaram com a vida pela sua fé no Cristo, e amanhecerão com Ele no paraíso. O martírio faz parte da fé. Mas o mundo precisa levantar-se contra a perseguição e opressão aos cristãos", escreveu Araújo.

Seis explosões quase simultâneas ocorreram na manhã deste domingo em três igrejas onde fiéis celebravam a Páscoa e em três hotéis frequentados por turistas estrangeiros. Horas depois, uma explosão em uma pousada matou pelo menos duas pessoas. Depois de uma oitava explosão perto de um viaduto na área de Dematagoda nos arredores de Colombo, a capital do país, matou três policiais quando foram interrogar suspeitos depois de receberem uma pista.