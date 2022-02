Bolsonaro deixa Moscou rumo a Budapeste para encontro com ultradireitista Viktor Orbán

MOSCOU - O presidente Jair Bolsonaro deixou Moscou na manhã desta quinta-feira, madrugada no Brasil, após concluir sua visita oficial à Rússia. Agora, o chefe do Executivo segue para Budapeste, onde terá agenda com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, considerado um líder nacionalista de ultradireita.

Orbán costuma ser elogiado por bolsonaristas, em especial pelo filho "Zero Três" do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP), apesar de sua política vista como autoritária.

De acordo com a agenda oficial do presidente, ele se encontra às 10 horas de Budapeste, 6h do Brasil, com o presidente da Hungria, János Áder. Às 12 horas no horário local, o encontro é com Orbán, para assinatura de atos internacionais ainda não divulgados à imprensa.

Bolsonaro encerra a agenda na Hungria depois de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional do país, László Köver, e volta ao Brasil ainda hoje.

Amanhã, sexta-feira, 18, o chefe do Executivo brasileiro pretende visitar as áreas atingidas pelas chuvas em Petrópolis, Rio de Janeiro.

Rússia

Bolsonaro chegou a Moscou na terça-feira, 15, e, ontem, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio à tensão do país com a Ucrânia.

O presidente afirmou ser solidário à Rússia e que Putin quer a paz.