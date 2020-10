Bolsonaro deseja rápida recuperação a Trump e diz que ele 'sairá mais forte' da doença

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desejou rápida recuperação ao presidente americano, Donald Trump, e à primeira-dama do país, Melania Trump, diagnosticados com covid-19 na madrugada desta sexta-feira, 2. Bolsonaro, um dos principais aliados de Trump na América Latina, disse que a decisão do presidente de se internar preventivamente não prejudicará sua campanha.

"Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados. Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo", publicou o presidente brasileiro em seu perfil no Facebook nesta sexta-feira. Bolsonaro também teve covid-19 e se isolou por dez dias.

A publicação de Bolsonaro no Facebook é ilustrada por uma imagem de uma cobertura ao vivo do canal de televisão americano NBC News. Na transmissão, aparece o helicóptero do governo americano responsável por transportar o presidente Trump ao Centro Médico Walter Reed.