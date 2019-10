Bolsonaro diz que confrontos no Chile preocupam governo brasileiro

TÓQUIO - O presidente Jair Bolsonaro admitiu que os confrontos no Chile contra a gestão de Sebastián Piñera preocupam o governo brasileiro, mas evitou se estender no assunto. "Tudo o que acontece na América do Sul a gente se preocupa", disse o presidente após ser questionado por jornalistas. Ele deu a declaração durante um passeio que fez a pé pelas ruas de Tóquio. Bolsonaro está no Japão para a cerimônia de coroação do imperador Naruhito.

Bolsonaro reiterou o seu alinhamento com Piñera ao lembrar que o presidente chileno o apoiou em uma sessão da reunião dos países que compõem o G-7, em agosto. "O Piñera me apoiou muito no último G-7", comentou Bolsonaro nesta segunda-feira, 21.

O presidente brasileiro se referiu ao período em que protagonizou uma troca de farpas com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as queimadas na Amazônia. Na volta do G-7, Piñera visitou Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Ele não respondeu se entrou em contato com Piñera em meio aos confrontos no país ou se pretende fazê-lo. Também evitou dar sua opinião sobre o movimento popular que protesta contra o aumento no preço das passagens de metrô. As manifestações já deixaram sete mortos.