Bolsonaro diz que decisão de Maduro de reabrir fronteira 'é inteligente'

FOZ DO IGUAÇU - O presidente Jair Bolsonaro elogiou, nesta sexta-feira, 10, em Foz do Iguaçu, a decisão do governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, de reabrir as fronteiras do país com o Brasil. “É uma medida inteligente da parte dele. Agora parece que a energia elétrica também vai ser restabelecida. Nos ajuda, mas não nos deixa longe de buscar a construção da ligação Manaus Boa Vista”, disse Bolsonaro.

O presidente fez o comentário ao ser abordado por jornalistas, após deixar a cerimônia em que lançou, com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benitez, a pedra fundamental da segunda ponte ligando os dois países.

A reabertura da ligação entre os dois países, que estava fechada havia cerca de três meses, foi anunciada pelo vice-presidente econômico Tareck El Aissami. Segundo ele, seriam abertas também as comunicações marítimas e aéreas com a Ilha de Aruba.

A ligação Manaus-Boa Vista, a que se referiu o presidente brasileiro, é uma rodovia planejada para facilitar a ligação da fronteira Brasil-Venezuela com o restante do país, mas muitos trechos estão sem pavimentação e outros sequer foram abertos.