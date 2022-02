Bolsonaro diz que está 'totalmente empenhado' para proteger brasileiros na Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 24, que está “totalmente empenhado” para proteger e auxiliar brasileiros na Ucrânia.

“Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente”, escreveu Bolsonaro no Twitter. O chefe do Executivo pede para que os brasileiros, especialmente aqueles que estiverem no leste da Ucrânia ou em zona de conflito, que mantenha contato direto com o governo brasileiro por meio da Embaixada. Além disso, disponibilizou um contato para plantão consular.

É a primeira fala do presidente brasileiro sobre a invasão russa à Ucrânia. Quando Bolsonaro visitou o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, o presidente brasileiro manifestou "solidariedade" à Rússia.

- Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia. - Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 24, 2022

Na manhã desta quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota pedindo a “suspensão imediata” das hostilidades após a Rússia invadir o território ucraniano. A nota foi a primeira manifestação oficial do governo brasileiro após o agravamento do conflito.

“O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil”, disse o comunicado.