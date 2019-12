Bolsonaro diz que presidente da Argentina está convidado a visitar o Brasil 

O presidente Jair Bolsonaro considerou "excelente" o fato de o presidente argentino recém-empossado, Alberto Fernández, citar o Brasil em seu primeiro discurso. O Brasil foi o único país citado na fala do líder. "Estou a disposição se ele (Fernández) quiser nos visitar. Ele está convidado, será motivo de satisfação", disse.

Bolsonaro disse que recebeu o relatório do vice-presidente, Hamilton Mourão, que foi enviado como representante brasileiro à cerimônia de posse. "Vamos continuar sendo grandes parceiros na América do Sul", afirmou. Ele lembrou que o maior comércio do Brasil na América Latina é com a Argentina.

Em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quarta-feira, 11, o presidente errou ao lamentar a escolha de um "general de brigada" para o cargo de ministro da Defesa da Argentina - e não alguém do topo da hierarquia militar. O nomeado por Fernández, na verdade, é Augustín Rossi, um engenheiro civil que já ocupou a Defesa na gestão de Cristina Kirchner, agora vice-presidente.

"Tem de ser um general de Exército, almirante de esquadra ou brigadeiro do ar. Ou até civil. Mas a maneira de mexer nas coisas, naquilo que está dando certo, creio não ser a melhor opção", disse Bolsonaro.