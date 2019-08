‘Bolsonaro e Fernández serão obrigados a conviver um com o outro’

A vitória de Alberto Fernández nas prévias argentinas desencadeou uma troca de insultos entre o presidente Jair Bolsonaro e o candidato kirchnerista, afilhado político da ex-presidente Cristina Kirchner.

Na segunda-feira, 12, Bolsonaro disse que "o Rio Grande do Sul viraria Roraima se a esquerdalha chegar ao poder na Argentina”, em referência à crise migratória na Venezuela. Fernández respondeu: “comemoro enormemente que fale mal de mim. É um racista, um misógino e um violento.”

Para Entender Guia para entender as prévias da eleição na Argentina As primárias do país, realizadas no domingo, servem como termômetro para as eleições nacionais, no dia 27 de outubro

Para Ignacio Labaqui, cientista político da Universidade Católica de Buenos Aires, parceria estratégica entre Brasil e Argentina terá mais peso que discordâncias ideológicas. Leia a entrevista:

Qual será a estratégia de Macri para reverter a vantagem de Alberto Fernández?

Eu diria que é quase impossível reverter um resultado tão contundente. Mesmo que aumente a participação, dificilmente esses votos irão todos para Macri. Ele precisa que caia o apoio a Fernández, a participação aumente e ele seja o principal beneficiado dos novos votos, além de tirar votos de Lavagna, Gómez Centurión e Espert. Essa conjunção toda é algo muito difícil de ocorrer.

Como uma vitória de Fernández poderia influenciar a relação da Argentina com o Brasil, já que Bolsonaro apoia Macri abertamente?

É possível que a relação não seja tão próxima, já que Bolsonaro apoia Macri e o kirchnerismo teve no passado muita afinidade com o PT. Mas Argentina e Brasil são sócios estratégicos. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas. Assim, por motivos estruturais, Bolsonaro e Fernández estariam obrigados a conviver, ainda que não tenham apreço um pelo outro.

Como ficaria o Mercosul e o acordo com a União Europeia num governo kirchnerista?

A reação inicial de Fernández foi negativa sobre o acordo, mas a verdade é que uma coisa é a campanha e outra coisa é governar. Além disso, a ratificação do acordo deve levar pelo menos dois anos.

Como os argentinos veem o apoio de Bolsonaro a Macri e o de Lula a Fernández?

As questões de política externa não são muito relevantes na campanha. É possível que um grupo pequeno do eleitorado simpatize com algumas ideias e politicas de Bolsonaro, mas são minoria. Claramente quem vota em Fernández não tem uma boa opinião a respeito do presidente brasileiro, mas o fato de ele apoiar Macri não tem tido influência. Sobre Lula, a proximidade com Fernández repete os alinhamentos dos governos de Néstor e Cristina kirchner. É algo esperado.

Como impacta para Macri as declarações de Bolsonaro sobre a ditadura no Brasil?

Macri tem tido boas relações tanto com Trump como com Bolsonaro, mas é óbvio que se sentia mais cômodo em termos ideológicos com Obama por exemplo que com a extrema direita que os dois representem. Macri não tem nada a ver com o que Bolsonaro representa. As declarações do presidente brasileiro sobre a ditadura, bem como outras polêmicas, não tem relevância a nível interno na Argentina.