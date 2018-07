Bomba atinge teatro onde estava premiê da Somália

Símbolo do "renascimento" da Somália, o recém-aberto Teatro Nacional de Mogadíscio foi alvo ontem de um atentado a bomba enquanto o primeiro-ministro s0mali, Abdiweli Mohamed Ali, discursava no palco. Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

O local tinha sido reaberto duas semanas atrás, após 20 anos de abandono em meio à guerra. "O país está sendo reconstruído", diz um letreiro em sua fachada - parcialmente destruída pela explosão de ontem.

O premiê Ali não se feriu no ataque e as únicas autoridades que constam da lista de vítimas são os presidentes do Comitê Olímpico somali e da Federação Nacional de Futebol.

Segundo o governo de Mogadíscio, o atentado foi cometido por uma mulher. O grupo fundamentalista islâmico Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, assumiu a autoria do ataque em sua conta no Twitter, dizendo que os explosivos foram colocados no teatro antes de o evento começar.

Repórteres que estavam no local puseram em dúvida a versão dos terroristas. Embora extremamente poderosa, a explosão não deixou nenhuma cratera no chão do teatro - sinal de que, provavelmente, a bomba estava presa ao corpo da militante.

O governo central somali tenta demonstrar que é capaz de controlar a região sul do país, onde fica a capital, e colocou o Al-Shabab na defensiva. / AP