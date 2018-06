Bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki completam 70 anos amanhã

Há 70 anos, os japoneses das cidades de Hiroshima eram surpreendidos com a explosão de uma bomba atômica lançada pelos Estados Unidos no dia 6 de agosto às 8h15, matando cerca de 140 mil pessoas ao final da Segunda Guerra Mundial. Três dias depois, foram os moradores de Nagasaki que sofreram com o segundo ataque dos americanos.

A Cúpula Genbaku, também conhecida como Cúpula da Bomba Atômica e que hoje abriga o Memorial da Paz de Hiroshima, foi uma das poucas coisas que restou logo após a explosão, já que se localizava próxima ao epicentro.

Todo ano, centenas de pessoas se reúnem no simbólico local para celebrar o dia que mudou o mundo para sempre.