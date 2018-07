Bomba da 2ª Guerra é encontrada em cidade alemã

Autoridades da cidade de Koblenz, no oeste da Alemanha, afirmaram que quase 45 mil moradores tiveram de ser retirados de suas casas após a descoberta de uma bomba de 1,8 tonelada da época da Segunda Guerra Mundial, no rio Reno.

O artefato deve ser desativado na manhã deste domingo, o que vai exigir a retirada de todos os moradores em um raio de quase 2 quilômetros. Sete asilos, dois hospitais e uma cadeia também terão de ser esvaziados. O tráfego nas rodovias e linhas de trem da região, que fica cerca de 130 quilômetro a noroeste de Frankfurt, será interrompido.

A bomba britânica atirada por soldados dos Estados Unidos foi encontrada na semana passada, após o nível do rio Reno diminuir consideravelmente, em função da falta de chuvas na região. As informações são da Associated Press.