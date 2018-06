Bomba da 2ª Guerra Mundial explodir na Alemanha

A explosão aconteceu na área industrial de Euskirchen, próxima a Bonn, em uma propriedade usada por uma empresa de construção como depósito para descarte de entulho. Ainda não há informações se o explosivo estava enterrado no chão ou se foi levado ao local junto com parte do entulho.

O motorista da escavadeira morreu após o veículo atingir o artefato e duas pessoas que estão próximas ficaram seriamente feridas. Outras 11 pessoas que estavam no local sofreram ferimentos leves.

Janelas, telhados e portas em uma área de 400 metros quadrados foram danificadas pela explosão, informou a polícia. Especialistas em explosivos estão trabalhando no local para determinar exatamente qual era o tipo de artefato que explodiu.

Bombas da Segunda Guerra Mundial que não explodiram são frequentemente descobertas na Alemanha, embora seja raro que essas descobertas resultem em morte ou ferimentos. Fonte: Associated Press.