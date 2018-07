Bomba da Segunda Guerra é desativada na Alemanha

O porta-voz do Corpo de Bombeiros Heiko Breitbarth disse que especialistas conseguiram desativar a bomba de 1,8 tonelada, além de outro explosivo de 125 quilos dos Estados Unidos. Ambos foram descobertos no mês passado no rio Reno. Ele afirmou que a ordem de retirada permanece, porque haverá a explosão controlada de uma granada encontrada próxima ao local.

Aproximadamente 45 mil pessoas que viviam em um raio de 2 quilômetros do local onde a bomba foi encontrada foram retiradas de suas casas, em uma das maiores ações do tipo na Alemanha desde que a guerra acabou. Cerca de 2.500 policiais, bombeiros, médicos, pessoal técnico e autoridades municipais foram envolvidos. As informações são da Associated Press.