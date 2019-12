Bomba da 2ª Guerra em cidade italiana leva 54 mil pessoas a deixarem suas casas

ROMA - Cerca de 54 mil pessoas tiveram que deixar suas casas neste domingo, 15, na cidade italiana de Brindisi, sul do país, na maior operação desse tipo na Itália desde o final da 2.ª Guerra em 1945, durante uma ação para desarmar uma bomba inglesa que data de 1941, segundo a imprensa local.

A bomba, de 1 metro de comprimento e pesando mais de 200 kg, foi encontrada no dia 2 de novembro durante a reforma de uma sala de cinema e acabou sendo danificada por uma máquina, informou o jornal La Repubblica.

Em um raio de 1,5 km ao redor do local onde a bomba foi encontrada, todos os habitantes tiveram que deixar suas casas, enquanto em um perímetro de 500 metros, o gás foi cortado.

Mais de mil membros das forças de segurança e 250 voluntários da Proteção Civil participaram da operação, que já foi finalizada. A bomba foi desativada por uma equipe do Exército, que irá detoná-la em um local isolado na segunda-feira.

Segundo a agência de notícias AGI, a operação, que afetou mais da metade dos moradores da cidade de 87 mil habitantes, começou no sábado com a transferência de 217 detidos da prisão local para outras penitenciárias. O aeroporto e a estação ferroviária foram fechados. O governo local também precisou esvaziar dois hospitais.

Operações do tipo são comuns na Europa. Em fevereiro, o aeroporto de Ciampino, em Roma – segundo mais importante da capital italiana e muito usado por companhias aéreas de baixo custo como a Ryanair –, foi fechado temporariamente após a descoberta de três bombas da época da 2.ª Guerra.

Elas pesavam juntas 150 kg e tinha cerca de 75 kg de pólvora. As três bombas foram localizadas durante as obras de manutenção da área onde as aeronaves estacionam. / AFP e EFE