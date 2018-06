Bomba deixa cinco feridos após atingir ônibus no Egito

A explosão ocorreu um dia depois de o governo egípcio declarar a Irmandade Muçulmana uma organização terrorista, acusando o grupo de estar por trás da onda de violência. A Irmandade negou a acusação e disse que o governo está tentando jogar a culpa sobre o grupo.

No começo desta semana um homem-bomba atacou um centro da polícia na cidade de Mansoura, deixando 16 mortos, a maioria deles policiais. As explosões de bombas e os tiroteios vêm aumentando desde que o exército tirou Mohammed Morsi da presidência do país, em julho, e lançou um ataque contra a Irmandade Muçulmana e outros grupos islâmicos.

Até agora os ataques se concentravam nas forças de segurança e no exército, mas na explosão de hoje uma bomba caseira foi colocada em um cruzamento importante da cidade e detonada quando um ônibus passou por ela. As autoridades encontraram depois pelo menos mais uma bomba presa a um cartaz publicitário que aparentemente explodiria quando as forças de segurança respondessem à primeira explosão. Dois outros explosivos foram desativados. As informações são da Associated Press.