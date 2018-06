Bomba e ataque armado deixam 7 mortos no Iraque Autoridades iraquianas informaram que uma bomba explodiu em um mercado aberto no oeste de Bagdá, um dos dois ataques contra locais majoritariamente sunitas e que deixaram sete mortos, entre eles 3 policiais. Segundo policiais, a explosão, ocorrida na manhã deste sábado, 29, no subúrbio de Abu Ghraib, matou quatro pessoas e deixou 12 feridas.