Bomba é encontrada onde Uribe discursaria Forças de segurança da Argentina encontraram ontem uma bomba em um teatro de Buenos Aires onde estava prevista para hoje uma palestra do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. A bomba foi achada no 2.º andar do Teatro Gran Rex durante a ronda de segurança para a vistoria do prédio antes do evento. O explosivo estava programado para ser detonado durante um coquetel após a conferência.