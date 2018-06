Bomba e explosões causam mortes no Líbano e Turquia

Testemunhas afirmaram que as explosões aconteceram em um armazém de armas dentro de um prédio em construção no Vale de Bekaa. A área é base do Hezbollah, mas também existem vários grupos criminosos atuando na região, que é um centro de contrabando de armas e drogas. O grupo militante xiita, que entrou em guerra com Israel em 2006, possui um arsenal que rivaliza o do próprio Exército libanês.

Os moradores da cidade turca de Akcakale, próxima da fronteira com a Síria, marcharam em direção à prefeitura para protestar contra as mortes. O prefeito afirmou que uma mulher e o garoto estão entre os mortos. As informações são da Associated Press e Dow Jones.