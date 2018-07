Bomba e tiroteio deixam ao menos 11 mortos na Noruega

Mais tarde, um homem que vestia uniforme de policial atirou contra participantes de uma reunião da juventude do Partido Trabalhista norueguês, atualmente no governo, matando quatro pessoas. O suposto atirador foi detido.

O secretário de Estado Hans Kristian Amundsen disse à BBC que "ainda há pessoas no interior dos prédios" atingidos pela bomba, mas recusou-se a dar detalhes. Segundo ele, trata-se do pior episódio deste tipo no país. O governo norueguês fará uma reunião de emergência ainda hoje.

A polícia norueguesa acredita que os dois ataques estão interligados e emitiu um alerta para a população ficar longe das ruas centrais de Oslo. O primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, está a salvo. Ele disse em entrevista por telefone que Oslo enfrenta uma "situação séria". "Por mais que alguém esteja bem preparado, é sempre dramático quando algo assim acontece", afirmou o premiê.

O presidente da União Europeia (UE), Herman van Rampuy, condenou o ato de "covardia" que atingiu Oslo, enquanto o governo dos Estados Unidos qualificou como "desprezível" a violência na capital norueguesa. A polícia ainda não informou a identidade do atirador do acampamento onde ocorria a reunião nem os possíveis motivos do ataque. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.