Bomba em motocicleta mata 3 e fere 9 na Tailândia Uma motocicleta carregada com uma bomba explodiu e matou três seguranças voluntários na cidade de Pattani, na região sul da Tailândia, na manhã deste domingo, depois de explosões na noite anterior deixarem uma pessoa ferida, segundo informações do coronel da polícia local Tuanday Juthanan. Nove pessoas também ficaram feridas no ataque de domingo.