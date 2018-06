Bomba em motocicleta mata três no Afeganistão Uma bomba escondida em uma motocicleta estacionada perto de um bazar lotado explodiu nesta terça-feira em uma região remota da província de Helmand, no Afeganistão, matando pelo menos três pessoas e ferindo sete, disse Omer Zawak, porta-voz do governo provincial. Ele afirmou que a explosão ocorreu na vila de Safar, localizada a 70 quilômetros do centro distrital de Garamser, onde insurgentes com frequência lançam ataques.