Bomba em ônibus mata 19 no Paquistão, diz polícia

Peshawar registra vários atentados desde que os militares paquistaneses intensificaram suas operações contra grupos militantes na região, em 2007. O novo ataque atingiu um ônibus que ia da cidade para a vizinha localidade de Charsadda, com cerca de 40 passageiros, a maioria funcionários públicos.

A região fica próxima da divisa com as semiautônomas áreas tribais paquistanesas na fronteira com o Afeganistão, onde militantes ligados ao Taliban e à Al Qaeda se refugiam nos últimos anos.

(Reportagem de Jibran Ahmad e Faris Ali)