Bomba em Oslo atrasou ação da polícia na ilha

Os indícios apontam que os crimes foram uma mistura do atentado em Oklahoma City, em 1995, com o massacre de Columbine, em 1999, nos EUA. Além de ameaçar a vida do primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, de membros do alto escalão do governo e de moradores de Oslo, Breivik queria distrair as autoridades e ganhar tempo.

Após a explosão em Oslo, ele viajou até Hole, de onde cruzou de barco até chegar a ilha. Vestido de policial, Breivik chegou às 17h. Primeiro, atraiu a atenção dos adolescentes e fez com que todos acreditassem que ele estava ali para protegê-los.

"De repente, começamos a ouvir tiros atrás de uma pequena colina. Alguém disse: ?Mas quem está caçando aqui?? Na minha cabeça, não poderia ser nada além de um caçador", afirmou Khamshajiny Gunaratnam, um dos sobreviventes.

No continente, os primeiros tiros e gritos foram interpretados como brincadeira, segundo revelou à reportagem Anita Johbraaten, de 26 anos. "Todos ouviram que alguma coisa anormal estava acontecendo na ilha, mas a primeira reação foi acreditar que as pessoas estavam se divertindo", disse. "Quando ficou claro que era uma tragédia, as pessoas tentaram ajudar, mas não havia muito a ser feito." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.