Bomba explode em hotel de luxo no Líbano Um homem detonou explosivos em seu quarto de hotel no início da noite em Beirute, capital do Líbano, logo depois de policiais invadirem o local, informaram as autoridades de segurança do país. A explosão provocou chamas e uma espessa nuvem negra de fumaça para fora das janelas do terceiro andar.