Bomba explode na frente da embaixada indonésia em Paris

O artefato foi colocado diante da porta da embaixada indonésia, um prédio de quatro andares construído no século 19, no 16.º distrito da capital. O dispositivo foi descoberto por um homem que recolhia lixo: ao perceber que se tratava de uma bomba, ele se distanciou e telefonou para a polícia. Por volta das 5 horas, enquanto falava com os policiais, o pacote explodiu.

Executado em um horário de pouca circulação, o ataque provocou apenas estragos materiais. O artefato continha diversos quilos de explosivos.

Com o fogo, dois carros se incendiaram e ao menos 15 outros veículos estacionados tiveram as janelas quebradas. Os vidros da representação diplomática também foram ao chão. Nenhuma mensagem foi encontrada no local.

Instantes antes da detonação, a síndica de um prédio vizinho contou à policia ter visto três homens a bordo de um carro pararem em frente ao imóvel, saírem rapidamente do automóvel e deixarem o local no veículo. As autoridades chegaram a interrogar três homens encontrados em um carro igual ao descrito, um Citroën C3, mas eles foram liberados.

O chanceler Alain Juppé, prometeu resolver o caso ao colega indonésio, Marty Natalegawa.