Bomba explode perto da Embaixada da Indonésia em Paris

PARIS - Uma bomba explodiu nesta quarta-feira, 21, nas proximidades da embaixada da Indonésia em Paris. Não houve feridos, segundo fontes policiais. Um pacote suspeito foi encontrado pelo encarregado da limpeza, que, ao abri-lo, descobriu que se tratava de um explosivo.

O funcionário imediatamente o afastou do edifício, situado no distrito XVI da capital francesa, e, pouco depois, a bomba explodiu, informaram as fontes. A detonação provocou apenas pequenos danos materiais, e, por enquanto, nenhuma organização assumiu a autoria.