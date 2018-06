Bomba explode perto de igreja francesa em Roma

ROMA - Uma pequena bomba explodiu nas proximidades de uma igreja francesa no centro de Roma na madrugada desta sexta-feira, 24, danificando três carros e algumas janelas de prédios próximos, informou um porta-voz dos carabinieri, a polícia militar italiana. Ninguém ficou ferido.

A bomba explodiu por volta de 2h30 (horário local) na rua onde está localizada a igreja Saint-Yves des Bretons, pertencente a uma fundação francesa, que fica a cinco minutos da histórica Piazza Navona. "Não estamos seguindo pistas específicas...ninguém assumiu a responsabilidade ou deu qualquer aviso", disse o porta-voz da polícia.

A explosão aconteceu horas antes do encontro entre o presidente francês François Hollande e o papa Francisco. Hollande chegou para uma reunião privada com o papa no Vaticano às 10h30 (horário local), como previsto. A expectativa é que eles discutam o conflito na Síria e o ritmo das conversações entre Israel e palestinos, além de outros assuntos./ DOW JONES