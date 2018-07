Bomba mata 2 e fere pelo menos 6 pessoas na Colômbia

Palomino disse que quatro policiais e duas outras pessoas foram feridas. "Um deles é o outro filho do capitão, com dois anos de idade", disse ele à rádio RCN. Ele disse que alguns dos feridos foram hospitalizados em Bogotá. Notícias locais indicam que o número de feridos pode ser maior.

Não estava claro quem está por trás do ataque. A cidade está localizada em uma região em que tantos rebeldes de esquerda quanto traficantes de drogas operam. As informações são da Associated Press.